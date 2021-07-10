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    PTT'den bayrama özel indirim (Ekonomi haberleri)

    PTT A.Ş. özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi. Müşteriler, Kurban Bayramı'na özel olarak, 13-19 Temmuz tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli olarak gönderecek.

    PTT'den bayrama özel indirim

    PTT A.Ş. özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi. Müşteriler, Kurban Bayramı'na özel olarak, 13-19 Temmuz tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli olarak gönderecek.

    MUSİXEN İLK YATIRIM TURUNU TAMAMLADI
    Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen ilk yatırım turunu tamamladı. Turu başarıyla tamamladıklarını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, "Plug and Play ve Re-Pie gibi önemli yatırımların ardından iki büyük yatırımcının daha katılımı gerçekleşti. AFM Sinemaları ve AFM Online şirketlerinin sahibi Adnan Akdemir ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Verodo Investment'ten 4.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak daha da güçlendik. Çalışmalarımıza hız kazandırarak yeni iş modellerini devreye almaya, dünya müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz" dedi.

    LAY'S YEREL ÜRETİME DESTEK VERİYOR
    Pepsico Türkiye çatısı altında yürütülen tarımsal faaliyetlerle Lay's, yerel üretimi destekliyor. PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber, "Binlerce çiftçiyle, 22 şehirde, 4.000 hektar alanda Türkiye'deki cipslik patates üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ortaya koyduğumuz güçlü tarım organizasyonumuz ile tarımsal sürdürülebilirlik alanında diğer PepsiCo ülkelerine örnek olan projeler geliştiriyoruz" dedi.

        BİNBAŞGİL, AKBANK KESİNTİSİNİ ANLATTI
        AKBANK CEO'su Hakan Binbaşgil, 6-7 Temmuz'da yaşanan hizmet kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı" diyen Binbaşgil, şu bilgileri verdi: "6 Temmuz sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi ve kesintiler yaşandı."

        F1 BİLETLERİ PAZARTESİ SATIŞTA
        Formula         1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. Intercity İstanbul Park'ın Genel Müdürü Sadi Hezber, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için çok çaba harcadık" dedi.

        FAST LİMİTİ 2 BİN TL OLDU
        Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limitini 2 bin liraya çıkaracağını duyurdu. 7/24, anlık ödeme sistemi FAST'te günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödemenin, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İleride tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir" denildi.

            BAKAN ELVAN, JANET YELLEN İLE GÖRÜŞTÜ
            Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı. Bakan Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Elvan, Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla da da bir araya geldi. Yellen ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, "Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye- ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi. Bakan Elvan, perşembe akşamı da Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TBCCI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

            ÇEK CEZALARINDA ERTELEME UZUYOR
            AK Parti milletvekilleri, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilecek. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacak.

            TATİL BAYRAMI
            Turizmci             yeni sezonu hem yerli hem yabancı turistle doludizgin açtı. Özellikle uzun Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirdi. Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Antalya'daki pek çok otel rezervasyonları doldurdu. Fiyatların yüksek olmasına rağmen otellerde doluluklar yüzde 100'e ulaşmaya başladı. Günlük fiyatı oda-kahvaltı 600 euro olan otelde bile boş oda bulunmuyor. Sektör yetkilileri, Temmuz'un hareketli geçtiğini, Ağustos ve Eylül'ün de yoğun geçeceğini söylüyor.
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            EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!
            Haberler Ekonomi PTT'den bayrama özel indirim (Ekonomi haberleri)