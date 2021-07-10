PTT'den bayrama özel indirim (Ekonomi haberleri)

BAKAN ELVAN, JANET YELLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı. Bakan Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Elvan, Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla da da bir araya geldi. Yellen ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, "Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye- ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi. Bakan Elvan, perşembe akşamı da Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TBCCI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.