PTT'den bayrama özel indirim (Ekonomi haberleri)

PTT A.Ş. özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi. Müşteriler, Kurban Bayramı'na özel olarak, 13-19 Temmuz tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli olarak gönderecek.
MUSİXEN İLK YATIRIM TURUNU TAMAMLADI
Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen ilk yatırım turunu tamamladı. Turu başarıyla tamamladıklarını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, "Plug and Play ve Re-Pie gibi önemli yatırımların ardından iki büyük yatırımcının daha katılımı gerçekleşti. AFM Sinemaları ve AFM Online şirketlerinin sahibi Adnan Akdemir ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Verodo Investment'ten 4.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak daha da güçlendik. Çalışmalarımıza hız kazandırarak yeni iş modellerini devreye almaya, dünya müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz" dedi.
LAY'S YEREL ÜRETİME DESTEK VERİYOR
Pepsico Türkiye çatısı altında yürütülen tarımsal faaliyetlerle Lay's, yerel üretimi destekliyor. PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber, "Binlerce çiftçiyle, 22 şehirde, 4.000 hektar alanda Türkiye'deki cipslik patates üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ortaya koyduğumuz güçlü tarım organizasyonumuz ile tarımsal sürdürülebilirlik alanında diğer PepsiCo ülkelerine örnek olan projeler geliştiriyoruz" dedi.