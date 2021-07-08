Ve son dakika belli oldu! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Hükümet kanadından zam teklifi geldi!

2021 Temmuz ilave tediye ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. 4/D'li taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi geliyor. Tediye 3. taksit ödemesi, kamuda çalışan binlerce işçiyi kapsayacak. Peki; 2021 Temmuz ilave tediye ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler!
TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam ve ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerdi.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.