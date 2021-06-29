AXA Sigorta araştırdı: Kadın sağlığına pandemi etkisi

AXA, 'Gizli Maliyetler: COVID-19 Uzun Vadede Kadınların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığını Nasıl Tehdit Ediyor?' adlı raporu yayınladı. Raporda pandemi döneminde küresel çapta artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen birçok olgu süzgeçten geçiriliyor ve kadınların pandemi koşullarında sağlık hizmetleri ile ilgili ne düşündüğü irdeleniyor.

Rapor, farklı disiplinlerde bilimsel bilgi üretimini Axa Araştırma Fonu gibi farklı girişimlerle destekleyen Axa'nın 8 farklı ülkede bambaşka sosyoekonomik koşullarda yaşayan 8 bin kadınla yaptığı anket ve araştırmalara dayanıyor. Genel itibarıyla pandeminin kadınların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığının ve özellikle ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilediğinin altını çizen rapordaki bulgular şu şekilde sıralanıyor:

Kadınların yarısı daha fazla zamanları veya paraları olsaydı daha sağlıklı olacaklarını belirtiyor. Pandemi döneminde küresel çapta artan ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların sağlıklarına ayırabilecekleri bütçe ve zamanı kısıtlıyor.

Kadınların 4'te 3'ü pandemide başkalarının sağlığına daha fazla öncelik verdiğini ifade ediyor. Kadınlar ailelerinin sağlık sorunlarıyla yoğun olarak ilgileniyor ve ev içinde bakım verici rolleri daha çok üstleniyor.

ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

AXA Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay, şunları söyledi: "Axa olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının güçlenmesinin iş hayatındaki savunucularından biriyiz. Rapor toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve toplum sağlığı konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bunları doğru okuyarak kadınların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmemiz, yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmamız ve hastalık risklerini azaltacak yaşam tarzlarını benimsemelerini teşvik etmemiz gerekiyor."