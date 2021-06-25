Selva Gıda halka arz sonuçları! Selva Gıda borsada ne zaman işlem görecek? BIST işlem tarihi, hisse kodu…

SELVA GIDA BORSA İSTANBUL'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

25 Haziran Cuma günü borsada #SELVA koduyla işlem görecek şirketin halka arzdan elde edeceği gelirlerini, öz kaynakların güçlendirilmesi, revizyon yatırımları gerçekleştirmek, şirketin rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılmasını sağlamak, kapasite artırımları, mevcut büyüme hedeflerinin büyümesini sağlamak, şirketin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini artırmak, mevcut kurumsal yapıyı güçlendirmek gibi amaçlarla kullanacağı açıklandı.

SELVA GIDA HAKKINDA:

Selva Gıda, 1988 yılında ilk olarak un üretimi ile gıda sektörüne girmiştir. İlerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde sağlıklı yaşama hizmet eden fonksiyonel ürün gruplarıyla birlikte 15 kategoride 180'in üzerinde ürün çeşitliliğine ulaşmıştır. 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten 5 kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Selva Gıda, Türkiye'de 22 üreticinin bulunduğu makarna ve çok sayıda üreticinin bulunduğu paket un sektörlerinde pazar payı bakımından ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Selva, Uluslararası Tat Enstitüsü (ITI) tarafından verilen Üstün Lezzet Ödülü'nün üst üste 7 kez sahibi olduğu için Türkiye' de ve Dünya'da Diamond Ödülü'nü almaya hak kazanan ilk ve tek makarna markası olmuştur.

HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ...

Selva Gıda tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve "Dünya'nın Lezzeti Halka Arz Oluyor" sloganıyla yatırımcısı ile buluşan Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

TAAHHÜTLER

Şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmayacağını Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdinde taahhüt etmiştir. Halka arz eden ortak İttifak Holding, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile hiçbir şekilde Borsa'da satılmayacağını, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunulmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmayacağını ve Borsa İstanbul dışında yapılabilecek olası satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara bilgilendirileceğini taahhüt etmiştir. Şirketin diğer ortakları İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş. ve Belya Turizm İnşaat Enerji Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 07.04.2021 tarihli benzer beyanları ile sahip oldukları paylar için aynı taahhütte bulunmuşlardır.