ETİ Maden sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı yok! Toplam 67 işçi alınacak!

ETİ Maden sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ETİ Maden işçi alımı için başvuru süreci başlıyor. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında başvuruların nasıl alınacağına dair bilgiler verildi. Toplamda 67 sürekli işçi alınacağı duyuruldu. Peki; ETİ Maden sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
ETİ MADEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden gerçekleştireceği personel alımı ilanına başvuruda buluna bilmek için Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde İşyeri Unvanı yazan yere "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazın ve ara butonuna tıklayın. Karşına çıkan ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın. Açılan sayfa üzerinden TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21.06.2021 tarihinde yayımlanacağı açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1-Türk vatandaşı olma,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.