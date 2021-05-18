TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları! TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi!

İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,