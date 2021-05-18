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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 13:28
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    • 18.05.2021 13:28
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    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları! isim listesi!

    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları! isim listesi kura dönemine katılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirleniyor. İşte TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları isim listesi!

    takvim.com.tr
    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları! TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları isim listesi! TOKİ'nin Batman'da inşa edeceği konutlar için binlerce vatandaş başvuru yapmıştı. Binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi toki.gov.tr adresinden yayımlanıyor.

    TOKİ BATMAN MERKEZ CİĞERLO KURA SONUÇLARI!

    TOKİ Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi TOKİ üzerinden yayımlanacak.

    TOKİ tarafından inşa edilecek olan 50 bin sosyal konut ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için yapılan başvurular için konut belirlemek kurası yapıldı. Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirleniyor.

    TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KURASIZ DAİRE FIRSATLARI SÜRÜYOR

    Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

    Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

        İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk vatandaşı olmak,

        Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

        Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

        Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

        Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

        Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

        TOKİ'DEN KURASIZ EV NASIL ALINIR?

        TOKİ'nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ'den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. TOKİ açık satış yöntemiyle de vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.
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