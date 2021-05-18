TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları! TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Batman Merkez Ciğerlo kura sonuçları isim listesi! TOKİ'nin Batman'da inşa edeceği konutlar için binlerce vatandaş başvuru yapmıştı. Binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi toki.gov.tr adresinden yayımlanıyor.
TOKİ BATMAN MERKEZ CİĞERLO KURA SONUÇLARI!
TOKİ Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi TOKİ üzerinden yayımlanacak.
TOKİ tarafından inşa edilecek olan 50 bin sosyal konut ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için yapılan başvurular için konut belirlemek kurası yapıldı. Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirleniyor.
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Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.
Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.