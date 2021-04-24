Kısa çalışma ödeneği uzadı! Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...





ÜCRETSİZ İZİNDEN KISA ÇALIŞMAYA DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

İşçilerin ücretsiz izinde ve kısa çalışmada geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) eksik gün kodlarıyla bildiriliyor.

Kısa çalışma için (27), ücretsiz izin için (28) kodu kullanılıyor. SGK'ya bildirimler ise ertesi ayın 20'sine kadar yapılıyor.

Dolayısıyla Nisan'a ilişkin prim ve eksik gün bildirimleri 20 Mayıs'a kadar yapılacak. İşçisini Nisan'da ücretsiz izne çıkardığını (28) koduyla bildirmiş olan işletmeler, 1 Nisan'dan geçerli olacak şekilde (27) koduyla değiştirebilecek. Yani ücretsiz izne çıkartılmış işçiler 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere kısa çalışmada sayılacak. Bu işçiler ayda bin 500 lira nakdi ücret desteği yerine, önceki aylarda almakta oldukları tutarda kısa çalışma ödeneği alacak. Uzatma kararı, Mart'ta kısa çalışma yapmamış olsa bile kısa çalışma ödeneği hakkı olup Nisan'da ücretsiz izne çıkartılan tüm işçiler için geçerli olacak. Ancak, haktan yararlanabilmek için bunların da (27) koduyla bildiriminin yapılması gerekiyor.