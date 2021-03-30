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    Gürsoy: Sektörü güzel günler bekliyor

    Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı 'ın, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren açıklamaları sektörün düzenleyici kurumu (SEDDK) nezdinde heyecanla karşılandı. SEDDK Başkanı , 18 yaş altına BES imkanının sağlanmasının, BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

    Gürsoy: Sektörü güzel günler bekliyor

    Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı 'ın, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren açıklamaları sektörün düzenleyici kurumu (SEDDK) nezdinde heyecanla karşılandı. SEDDK Başkanı , 18 yaş altına BES imkanının sağlanmasının, BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

    Gürsoy, " dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar lirayı aşan tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun 23 milyonluk kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme" dedi.

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    Haberler Ekonomi Gürsoy: Sektörü güzel günler bekliyor