Gürsoy: Sektörü güzel günler bekliyor

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren açıklamaları sektörün düzenleyici kurumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nezdinde heyecanla karşılandı. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, 18 yaş altına BES imkanının sağlanmasının, BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

Gürsoy, "OKS dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar lirayı aşan tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun 23 milyonluk kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme" dedi.