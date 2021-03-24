Acil nakit ihtiyacının karşılamanın en çok kullanılan yollarından biri ihtiyaç kredi. 24 Mart bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır?
75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!
75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!