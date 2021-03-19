DOĞA Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, dünya çapında, hükümetlerin ekonomik iyileşme ve mali teşvik dağıtımına yılın ilk yarısı sonlanmadan başlayacağını öngörerek, "Böylelikle tüketicilere ve yatırımcılara ekonomik güven ortamı sağlanacak. Bu iyileşme döneminde bankacılık sistemi ve kredilerin seyri etkili olacaktır. Güçlü bankacılık sistemi ekonomik refah ortamının yeniden kazanılması için zemin hazırlarken, sorunlu kredi etkileri ise kabul edilebilir seviyeler içerisinde seyredecektir" dedi.

Kırmızı, beklenenden daha güçlü ekonomik toparlanmadan kaynaklanan enflasyon eğilimlerinin ise 2021 yılı ve sonrasındaki dönemde politikacılar tarafından tolere edileceğini ifade etti. "Salgının yarattığı koşullar 2020'de zorlu bir ekonomik ortam yaratsa da 2021'de küresel boyutta iki aşamalı bir büyüme hakim olacaktır" diyen Kırmızı, şöyle konuştu: "Bunlardan ilki; kitlesel aşılama sürecinin olumlu etkilerinin hissedilmesi ile kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilecek olmasıyla düzene giren ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan mekanik bir toparlanma yaşanacak. İkinci aşamada ise toparlanma yaşanan ekonomik ortam tüketiciler için güven ortamını artıracak ve mali teşviklerin yaygınlaştırılmasına destek sağlanacak."