Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini söyledi. Bu durumun kararın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli maliyet unsurları bellidir. Yüksek kira maliyeti, intifa ya da hava parası gibi giderleri kimse istasyon müşterilerinden çıkarmamalı."

Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında 40 kuruş indirim