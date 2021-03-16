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    Iphone, ve ... Ekran tamir ücretleri dudak uçuklatıyor!

    Akıllı telefonların ekran değişim fiyatları adeta telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin lirayı buldu. Bu parayla, piyasadan orta segment bir akıllı telefon rahatlıkla alınabiliyor. lanabilir ekranlı modellerde ise bu fiyatlar 5 bin ile 10 bin lira arasında. İşte 2021 ekran tamir ücretleri.

    Apple Iphone, Samsung Galaxy ve Huawei... Ekran tamir ücretleri dudak uçuklatıyor!

    Akıllı telefonların ekran değişim fiyatları adeta telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

    Garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin lirayı buldu. Bu parayla, piyasadan orta segment bir akıllı telefon rahatlıkla alınabiliyor. lanabilir ekranlı modellerde ise bu fiyatlar 5 bin ile 10 bin lira arasında. İşte 2021 ekran tamir ücretleri.

    'ın 'de başlangıç fiyatı 16 bin 999 lira olan modelinin garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücreti 2 bin 959 lira iken, 12'de bu fiyat 2 bin 509 lira.

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    Haberler Ekonomi Apple Iphone, Samsung Galaxy ve Huawei... Ekran tamir ücretleri dudak uçuklatıyor!