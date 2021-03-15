Otomobil dünyasında bu yıl hareketli geçecek: İşte 2021 model araçlar

Otomobil dünyasında bu yıl hareketli geçecek. 100'ü aşkın yeni ya da yenilenmiş model ülkemizde satışa sunulacak. Lüks markaların rekabeti zirveye çıkacak... İşte 2021 model araçlar.

MERCEDES BENZ: EQA 250 ve CLA 200'ün dört tekerlekten çekişli versiyonu ihkbaharda gelecek. İkinci çeyrekte E 300 d 4MATIC Sedan ve Coupe, E 350 Cabriolet, GLB 200 4MATIC ve CLS 300 d 4MATIC gelirken; üçüncü çeyrekte de elektrikli model çıkarması olacak. C serisi yeni nesliyle ithal edilirken, AMG GT 4 kapı, CLS'nin makyajlı nesilleri, Maybach S 580 4MATIC de üçüncü çeyrekte gelecek modeller arasında.

LAND ROVER: Defender 90 ve Discovery'nin makyajlı versiyonu yılın yeniliklerinden.

AUDI: A3'ün yeni nesli hem 5 kapılı hatchback hem de sedan versiyonlarıyla satışa sunulacak. Yılın ikinci yarısında A1, makyajlanan Q2 ve Q5 modelleri de aynı dönemde yollarda olacak. Q3 ikinci nesliyle gelecek.

JAGUAR: e-Pace, F-Pace ve XF makyajlı halleriyle bu yılın ilk yarısında satışa sunulacak.

BMW: M3 Competition, M4 Competition, 4 Serisi Gran Coupe'nin 420i versiyonu, 2 Serisi Active Tourer'ın ikinci nesli ve iX yılın yenilikleri arasında.