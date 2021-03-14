Vatandaşa ‘doğal, organik, köy ürünü’ diye pahalıya satılan ürünler tehlike saçıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, organik ile doğal gıdaların birbirinden farklı olduğuna vurgu yaparak, 'ev yapımı', 'köy ürünü' ve 'doğal' adı altında satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Özer, 'doğal' adı altında otoyol kenarında yapılan tarımsal faaliyetlerin egzoz dumanına bağlı ağır metal, kurşun, kadmiyum, cıva gibi bileşenler nedeniyle gıda kaynaklı riskler taşıdığını kaydetti.

Sertaç Özer, organik ve doğal ürünlerin arasındaki ayrımını şöyle anlattı: Organik gıdalar, sürdürülebilir biçimde, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliği, bitkihayvan refahı ve gıda güvenliğini esas alan, hasat, depolama, üretim, işleme ve tüketim aşamalarının kontrollü ve kayıtlı olduğu, sertifikalı ve güvenilirliği kanıta dayalı ürünlerdir. Bunlar gıda kaynaklı riskleri barındırmaz ve doğaldır.