İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte gelenekselden çevrimiçine kayan reklam pazarı mercek altına alındı. İnceleme sosyal medyayla da sınırlı kalmayacak. Çevrimiçi reklamlarda pazarın fotoğrafı çıkarılıp, rekabet endişesi olup olmadığına bakılacak. Aralarında Google, Facebook, Instagram, Twitter'ın da olduğu özellikle sosyal medya ağları ve arama motorlarının rekabet endişelerine yol açıp açmadığı konusu incelemenin sonucunda ortaya çıkacak.
SORUŞTURMA AÇILABİLECEK
Sabah'ın haberine göre, sektör incelemesi kapsamında veri temini ve kullanımı, birlikte satış (bundling) uygulamaları, dikey bütünleşik bir biçimde faaliyet gösteren teşebbüslerin reklam alanlarının sunumunda, fiyatlandırılmasında ya da ihale edilmesinde kendi hizmetleri lehine ayrımcı uygulamalar veya şartlar öne sürebilmesi, şeffaflık sorunları gibi konular incelenecek. Rekabet karşıtı endişeler ve aksaklıklar ortaya çıkarsa, kurulun önerileriyle yasal düzenlemelerin önü açılacak. Daha sonra da gerekirse sektörde rekabet ihlalinde bulunan şirketlerle ilgili soruşturma açılabilecek.
46 MİLYON KİŞİYE REKLAM
Dijital reklamcılığın toplamdaki payı son yıllarda hızla artıyor. 2013'te dijital reklamcılığın toplam reklam harcamaları içerisindeki payı yüzde 19.48 iken, 2020'nin ilk 6 ayında bu oran yüzde 55.3'e yükseldi. İnteraktif Reklamcılık Derneği verilerine göre, 2020'nin ilk yarısında toplam medya ve reklam yatırımları 7.9 milyar TL oldu. Bunun 3.4 milyar lirası dijitalden geldi. Digital 2020 Türkiye Raporu'na göre, Facebook Türkiye'de 37 milyon, Instagram 46 milyon kişiye reklam ulaştırabiliyor. Ülkemiz bu rakam ile Facebook bakımından dünya sıralamasında on ikinci... Instagram'ın dünya genelinde ortalama reklam hedef kitle potansiyeli yüzde 20 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 68.4'e çıkmış durumda. Türkiye, Instagram reklam hedef kitle erişim oranları sıralamasında da dünyada ilk sırada… Google ve Facebook tarafından sunulan hizmetlerin çoğu ücretsiz olarak pazarlanıyor, kullanıcılardan ücret talep edilmiyor. Ancak, arka planda kullanıcılar kullanım bedeli olarak platformlara kişisel verileri sunuyor. Sosyal medya platformları, veriyi toplayıp kullanıyor. Kişisel verilere dayanarak üretilen reklamlardan milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.