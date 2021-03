4 Mart Bitcoin BTC, Ethereum, XRP Ripple fiyatı ne kadar? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin piyasasında son gelişmeler!

BİTCOİN NE KADAR?

4 Mart 2021 Perşembe gününe ait kripto para fiyatları! (09.00 itibariyle)

BTC TRY Alış: 366800 TRY Satış: 366756 TRY

ETH BTC Alış: 0,0314 BTC Satış: 0,03128 BTC

ETH TRY Alış: 11529 TRY Satış: 11514 TRY



XRP TRY Alış: 3,265 TRY Satış: 3,261 TRY

LTC TRY Alış: 1375,8 TRY Satış: 1371,6 TRY

USDT TRY Alış: 7,443 TRY Satış: 7,441 TRY