Doları olanlara en çok kazandıran 4 banka belli oldu! 5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?





ŞUBAT'TA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk 4 sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

* Burgan Bank vadeli dövüz hesabına 2,50 faiz oranı vererek birinci sıraya yerleşti

* Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.25 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.

Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.