Doları olanlara en çok kazandıran 4 banka belli oldu! 5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?

Dolar kuru her ne kadar son günlerde düşüşe geçse bile ülkemizde her zaman yatırım aracı olarak görülmüştür. Dolar kuru üzerinden gelir elde istemeyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat da mevduat oranlarıdır. Bankaların Türk lirası için sağladığı mevduat faiz oranlarını dolar içinde kullanmak mümkün. Peki en çok hangi bankalarda dolar kazandırıyor? Mevduat faiz oranlarındaki artışla sadece elinde Türk lirası olan vatandaşlar değil dolar olan vatandaşlar da kazanıyor. Dolar kuruna özel olarak verilen 32 günlük vadeli mevduat oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız da artık eskisinden daha çok kazanır hale geldi. Hat hal öyle ki bazı vatandaşlarımız dolarını bozdurmak yerine kur düşse bile mevduat hesabına yatırıp aylık kazanç sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son adımlarından sonra da bankalar mevduat oranlarında yarışır hale geldi. Her banka en yüksek faiz oranını vermek için yeni yeni güncellemeler yapıyor. İşte Şubat 2021 faiz kazançlarında son durum...
ŞUBAT'TA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk 4 sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.
* Burgan Bank vadeli dövüz hesabına 2,50 faiz oranı vererek birinci sıraya yerleşti
* Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.25 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.
Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.
ŞUBAT AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Şubat ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık.
5.000 DOLAR KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?
Dolar kuru üzerinden sağlanan vadeli mevduat getirilerinde faiz oranları yüzde 2.50, yüzde 2.25 ve yüzde 2.00 seviyelerinde. Bu faiz oranlarıyla 5.000 dolarını değerlendirmek isteyen bir müşterinin dolar üzerinden elde edeceği kazanç şu şekilde olacak;
5.000 DOLAR İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI
En düşük faizi veren banka: CEPTETEB / %0,10 faiz
VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?
Vadeli döviz hesabı, birikimlerini döviz üzerinden değerlendirmek isteyen kişilerin kullandığı bir mevduat ürünü ve yatırım aracıdır. Kişiler birikimlerini bankaya yatırdıklarında başta anlaşılan vade süresince paralarını bankada tutarlar. Bankaların sunduğu mevduat faiz oranı anlaşılan süre boyunca kişinin birikimine eklenir.