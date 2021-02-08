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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 11:06
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    • 08.02.2021 11:06
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    Doları olanlara en çok kazandıran 4 banka belli oldu! 5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?

    Belli bir birikimi olanlar çeşitli yatırım kanallarını araştırıyor. Bu bağlamda Türk lirası Dolar ve altın hesabı için araştırmalar tüm süratiyle devam ediyor. Özellikle son zamanlarda dolar fiyatlarında görülen hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. üzerinden gelir elde etmek isteyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat da . Bazı yatırımcılar dolarını bozdurmak yerine kur düşse bile mevduat hesabına yatırıp aylık kazanç sağlayabiliyor. Peki Şubat ayında hangileri? İşte Şubat ayı !

    takvim.com.tr
    5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?

    Dolar kuru her ne kadar son günlerde düşüşe geçse bile ülkemizde her zaman yatırım aracı olarak görülmüştür. Dolar kuru üzerinden gelir elde istemeyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat da mevduat oranlarıdır. Bankaların Türk lirası için sağladığı mevduat faiz oranlarını dolar içinde kullanmak mümkün. Peki en çok hangi bankalarda dolar kazandırıyor? Mevduat faiz oranlarındaki artışla sadece elinde Türk lirası olan vatandaşlar değil dolar olan vatandaşlar da kazanıyor. Dolar kuruna özel olarak verilen 32 günlük vadeli mevduat oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız da artık eskisinden daha çok kazanır hale geldi. Hat hal öyle ki bazı vatandaşlarımız dolarını bozdurmak yerine kur düşse bile mevduat hesabına yatırıp aylık kazanç sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son adımlarından sonra da bankalar mevduat oranlarında yarışır hale geldi. Her banka en yüksek faiz oranını vermek için yeni yeni güncellemeler yapıyor. İşte Şubat 2021 faiz kazançlarında son durum...



    ŞUBAT'TA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

    Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

    Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk 4 sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

    * Burgan Bank vadeli dövüz hesabına 2,50 faiz oranı vererek birinci sıraya yerleşti

    * Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.25 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.

    Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

    ŞUBAT AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

    Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Şubat ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık.

    5.000 DOLAR KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?

    Dolar kuru üzerinden sağlanan vadeli mevduat getirilerinde faiz oranları yüzde 2.50, yüzde 2.25 ve yüzde 2.00 seviyelerinde. Bu faiz oranlarıyla 5.000 dolarını değerlendirmek isteyen bir müşterinin dolar üzerinden elde edeceği kazanç şu şekilde olacak;

    5.000 DOLAR İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI

    En düşük faizi veren banka: CEPTETEB / %0,10 faiz

    VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?

    Vadeli döviz hesabı, birikimlerini döviz üzerinden değerlendirmek isteyen kişilerin kullandığı bir mevduat ürünü ve yatırım aracıdır. Kişiler birikimlerini bankaya yatırdıklarında başta anlaşılan vade süresince paralarını bankada tutarlar. Bankaların sunduğu mevduat faiz oranı anlaşılan süre boyunca kişinin birikimine eklenir.

        VADELİ DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?

        Vadeli döviz hesabı hesap açmak isteyen bankanın müşterileri;

        Banka şubelerinden,

        İnternet bankacılığından veya mobil uygulamalarından açabilir.

        Ancak kişi hali hazırda müşterisi olmadığı bir bankadan vadeli döviz hesabı açmak istiyorsa banka şubesine giderek başvuruda bulunmalıdır. Vadeli döviz hesabı açan bazı bankalar hesap açarken yatırılacak dövizin belli bir miktarda olmasını bekler. Ancak bu durum her banka için söz konusu değildir.

        VADELİ VE VADESİZ DÖVİZ HESABI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        * Bankalar vadeli döviz hesabı birikimini belli bir süre bankada tutan hesap sahiplerine önceden belirledikleri aylık faizler doğrultusunda ödeme yapar.

        * Vadesiz hesapta ise yalnızca kişinin parası banka himayesinde bulunur.

        * Vadeli hesapta kişi parasını süre dolmadan çekemez.

        * Vadesiz hesapta istediği her an çekebilme hakkına sahiptir.

        * Vadeli döviz hesaplarından hesap işletim ücreti alınır. Bankaların vadesiz hesaplardan aldığı hesap işletim ücretleri hakkında detaylı bilgiyi hesap işletim ücreti sayfamızdan edinin.

        * Ödemelerini düzenli yapan vadesiz döviz hesaplarına sahip olan kişilerin ise hesap işletim ücreti ödemesi gerekmez.

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        Haberler Ekonomi Doları olanlara en çok kazandıran 4 banka belli oldu! 5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?