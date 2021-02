Doları olanlara en çok kazandıran 4 banka belli oldu! 5.000 dolar 32 günde ne kadar kazanç sağlar?

Dolar kuru her ne kadar son günlerde düşüşe geçse bile ülkemizde her zaman yatırım aracı olarak görülmüştür. Dolar kuru üzerinden gelir elde istemeyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat da mevduat oranlarıdır. Bankaların Türk lirası için sağladığı mevduat faiz oranlarını dolar içinde kullanmak mümkün. Peki en çok hangi bankalarda dolar kazandırıyor? Mevduat faiz oranlarındaki artışla sadece elinde Türk lirası olan vatandaşlar değil dolar olan vatandaşlar da kazanıyor. Dolar kuruna özel olarak verilen 32 günlük vadeli mevduat oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız da artık eskisinden daha çok kazanır hale geldi. Hat hal öyle ki bazı vatandaşlarımız dolarını bozdurmak yerine kur düşse bile mevduat hesabına yatırıp aylık kazanç sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son adımlarından sonra da bankalar mevduat oranlarında yarışır hale geldi. Her banka en yüksek faiz oranını vermek için yeni yeni güncellemeler yapıyor. İşte Şubat 2021 faiz kazançlarında son durum...