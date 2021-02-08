Döviz piyasasının yakından takip ettiği faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklama gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.
Döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşanmıştı. Son dakika gelen döviz kurları verilerine göre 8 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kuru 7,07 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,51 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,71 TL'de bulunuyor.
8 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI
İngiliz Sterlini 9,71 TL
Amerikan Doları 7,07 TL
Euro 8,51 TL
İsviçre Frangı 7,85 TL