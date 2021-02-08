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    • 08.02.2021 09:31
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    8 Şubat Pazartesi fiyatları kaç oldu? 6 ayın dibinde...

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan kuru son 6 ayın en düşük seviyesine geldi. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar dolar ve fiyatlarındaki düşüşün ne zamana kadar süreceği konusunda araştırmalara başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? İşte ...

    Dolar kaç TL? 8 Şubat dolar euro fiyatları kaç oldu?

    Döviz piyasasının yakından takip ettiği faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklama gelmişti.

    Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.



    Döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşanmıştı. Son dakika gelen döviz kurları verilerine göre 8 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kuru 7,07 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,51 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,71 TL'de bulunuyor.

    8 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI

    İngiliz Sterlini 9,71 TL
    Amerikan Doları 7,07 TL
    Euro 8,51 TL
    İsviçre Frangı 7,85 TL



        Japon Yeni 0,06 TL
        Suudi Arabistan Riyali 1,87 TL
        Norveç Kronu 0,82 TL
        Danimarka Kronu 1,14 TL


        Avustralya Doları 5,40 TL
        Kanada Doları 5,51 TL
        İsveç Kronu 0,84 TL
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        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 8 Şubat Pazartesi dolar euro fiyatları kaç oldu? 6 ayın dibinde...