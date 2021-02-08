



Döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşanmıştı. Son dakika gelen döviz kurları verilerine göre 8 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kuru 7,07 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,51 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,71 TL'de bulunuyor.