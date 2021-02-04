114 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.