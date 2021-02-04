Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan fahiş fiyat artışlarına, gramaj hilesi de eklendi. Fırsatçıların zam yapmak yerine ürünlerin gramajlarını düşürdükleri ortaya çıktı.
HER ÜRÜNDE GRAMAJI AZALTMIŞLAR
Örneğin genellikle 5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.
114 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK
Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.