Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra yeni emekli olan kişiler için hizmet süresi ve dereceye göre verilen emekli ikramiyesi oranları da hizmet verilen kadroya ve mevcut ekonomik koşullara göre değişiklik göstermektedir. Emekli ikramiyesi hesaplaması için birçok farklı kriter hesaplamaya dahil edilmektedir. Her bayramda, yılda iki defa olmak üzere verilen emekli bayram ikramiyesi bin TL olarak hesaplanmıştır. Her yıl bayramlardan önce tüm emekli ve emekli ikramiyesinden yararlanacak kişilerin hesaplarına bu ikramiyeler herhangi bir şart aranmadan yatırılmaktadır. Peki Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı var mı?