· Vazife veya harp malullüğü maaşı alanlar,

· Geçici köy korucuları,

· Şeref aylığından yararlananlar,

· Şampiyon olmuş sporcular,

· Terörden dolayı zarar görenler için verilen aylıklardan yararlananlar vb.

Yer almaktadır. Temelde tüm emekli vatandaşlar için verilen bayram ikramiyesi, farklı tür nedenlere bağlı olarak belirli oranda aylık alan kişiler için de verilmektedir. Emekliler için verilen bayram ikramiyeleri için emekli olmak ve diğer aranan şartlar dışında herhangi bir şart aranmamaktadır.

Her bayramda, yılda iki defa olmak üzere verilen emekli bayram ikramiyesi bin TL olarak hesaplanmıştır. Her yıl bayramlardan önce tüm emekli ve emekli ikramiyesinden yararlanacak kişilerin hesaplarına bu ikramiyeler herhangi bir şart aranmadan yatırılmaktadır.