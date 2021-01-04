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    Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG açıklaması: İlk yerli otomobil 142 büyükelçiye

    Yerli otomobil takviminde değişiklik olmadığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı ank, “İlk otomobilleri büyükelçilerimize göndermek istiyorum’ dedi.

    İlk yerli otomobil 142 büyükelçiye

    Yerli otomobil fabrikasında ilk üretilen araçlar 142 büyükelçisine gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde takvimle uyumlu gidildiğini, ön gösterimin bu yıl sonunda yapılacağını, 2022'de de araçların seri üretim bandından ineceğini söyledi. Varank, "İlk çıkan araçlardan dünyadaki bütün büyükelçiliklerimize göndermek istiyorum. Bulundukları ülkelerde bizim otomobilimizle gezsinler" dedi. 'ye yatırımdan vazgeçen 'in kararıyla ilgili ilk kez konuşan Varank, "Bu işten biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Bu dönemde Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.


    Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank

    HAZAL ATEŞ


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    Haberler Ekonomi Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG açıklaması: İlk yerli otomobil 142 büyükelçiye