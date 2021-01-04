Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG açıklaması: İlk yerli otomobil 142 büyükelçiye

Yerli otomobil fabrikasında ilk üretilen araçlar 142 Türk büyükelçisine gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde takvimle uyumlu gidildiğini, ön gösterimin bu yıl sonunda yapılacağını, 2022'de de araçların seri üretim bandından ineceğini söyledi. Varank, "İlk çıkan araçlardan dünyadaki bütün büyükelçiliklerimize göndermek istiyorum. Bulundukları ülkelerde bizim otomobilimizle gezsinler" dedi. Türkiye'ye yatırımdan vazgeçen Volkswagen'in kararıyla ilgili ilk kez konuşan Varank, "Bu işten biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Bu dönemde Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.





Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank



HAZAL ATEŞ



