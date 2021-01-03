4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2020 senesinin Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrildi. Biz bu mevzuyla alakalı tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte 5 aylık enflasyon sonrası olası zamlı ücretler... Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Tüm bunlar ihtimal. Gerçek rakamlar yarın saat 10:0'0da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarından sonra kesinleşecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...