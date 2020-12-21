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    Test merkezinde fizibilite tamam

    , test merkeziyle ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığını belirterek, "'le birlikte bir yatırım yapılması planlanıyordu.

    Test merkezinde fizibilite tamam
    Sanayi Bakanı Mustafa Varank, test merkeziyle ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığını belirterek, "'le birlikte bir yatırım yapılması planlanıyordu. Sonuca göre önümüzdeki dönemde tamamı mı yapılacak, bir kısmı mı yapılacak, ilgili adımlar atılacak" dedi. Varank, önemli bir yatırım alanı olarak görülen, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojinin merkezi olacak Filyos Endüstri Bölgesi'nin genişletileceğini açıkladı.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Test merkezinde fizibilite tamam