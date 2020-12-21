Test merkezinde fizibilite tamam

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, otomotiv test merkeziyle ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığını belirterek, "TRTEST'le birlikte bir yatırım yapılması planlanıyordu. Sonuca göre önümüzdeki dönemde tamamı mı yapılacak, bir kısmı mı yapılacak, ilgili adımlar atılacak" dedi. Varank, önemli bir yatırım alanı olarak görülen, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojinin merkezi olacak Filyos Endüstri Bölgesi'nin genişletileceğini açıkladı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ