



Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, emeklilik için önemli bir imkan doğdu. Daha önce yapılan düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.



Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki yasalarda durdurulan hizmet sürelerine ilişkin Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de indirim uygulanmayacak.