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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
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    Avrupa’nın zirvesinde

    'nün () açıkladığı verilere göre; - 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 3 bin 483 seferle Avrupa'da en çok uçak seferinin yapıldığı havalimanı oldu.

    Cevdet Özdemir
    İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün () açıkladığı verilere göre; İstanbul Havalimanı - 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 3 bin 483 seferle Avrupa'da en çok uçak seferinin yapıldığı havalimanı oldu. Havalimanı'ndan 28 Kasım'da 471, 29 Kasım'da 542, 30 Kasım'da 496, 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık'ta ise 570 uçuş düzenlendi. Gerçekleşen bu rakamlarla Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Heathrow ve Charles de Gaulle gibi havalimanları yine geride bırakıldı.

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