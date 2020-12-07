İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre; İstanbul Havalimanı 28 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 3 bin 483 seferle Avrupa'da en çok uçak seferinin yapıldığı havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'ndan 28 Kasım'da 471, 29 Kasım'da 542, 30 Kasım'da 496, 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık'ta ise 570 uçuş düzenlendi. Gerçekleşen bu rakamlarla Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Heathrow ve Paris Charles de Gaulle gibi havalimanları yine geride bırakıldı.

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