DÜŞÜK KİLOMETRE HİLESİ

Araç satın alırken düşük kilometreli olmasına vatandaşın dikkat ettiğini söyleyen Şanlı, satıcıların aracın kilometresiyle de oynayabileceğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Araçlar muayene istasyonlarına götürülerek, uygunluk testinden geçiriliyor. Bu muayene sırasında araçların kilometreleri sisteme işleniyor. Tramer sorgusunun yanında muhakkak araç kilometrelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar uzman ekspertiz noktalarında tespit edilebilir. Bir araç fazla kilometre yapabilir ancak yetkili ve özel servislerde bakımları rutin olarak aksatmadan yaptırılmışsa, kullanılan parçaları fatura ile ibraz edilebiliyorsa, yüksek kilometreli araç alınmasının da hiçbir riski söz konusu değildir."