FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ!

- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL



- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL