Çalışanlara zam hazırlığı başladı

7 milyona yakın çalışanın zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak.

Asgari ücret zammı tüm çalışanlara her ay ödenen Asgari Geçim İndirimi'ni de artıracak. Halen Asgari Geçim İndirimi 220,73 ile 375,23 lira arasında uygulanıyor.