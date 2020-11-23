Çalışanlara zam hazırlığı başladı

Şirketler, 2021 yılı için planlamalarını hızlandırdı. Endeavor Türkiye'nin Talentmelon ile ortak yürüttüğü araştırmaya göre, şirketler çalışanlarına 2021'de ortalama yüzde 17 maaş artışı öngörüyor.
Araştırma için Türkiye'nin önde gelen 46 şirketinden ve 3 binden fazla çalışandan veri alındı. Raporun sonuçlarına göre, pandeminin yarattığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek.
Katılımcıların yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlarken, yüzde 72'si terfi planlarında bir değişiklik yapmadı.
Yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış yapmayı hedeflerken, 2021 için planlandıkları ortalama maaş artışını yüzde 17 olarak belirtti.
YENİ ASGARİ ÜCRET MESAİSİ
Milyonların gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayı başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak ücreti belirleyecek.
7 milyona yakın çalışanın zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak.
Asgari ücret zammı tüm çalışanlara her ay ödenen Asgari Geçim İndirimi'ni de artıracak. Halen Asgari Geçim İndirimi 220,73 ile 375,23 lira arasında uygulanıyor.