Glutensiz kafe açtı

Isparta'da yaklaşık 11 ay önce kardeşi Beren'e çölyak teşhisi konulan üniversite öğrencisi Begüm Güven, kentte glütensiz ürün tedarikinde sorun yaşayınca girişimci olmaya karar verdi. Çölyak hastalarına hizmet verebilmek adına 'glutensiz kafe' açan Güven, bu sayede kardeşinin de istediği her ürünü tedarik edebiliyor.

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Begüm Güven, kız kardeşinin rahatsızlığından esinlenerek böyle bir kafe açtığını belirterek, çölyaklı çocuklar, yetişkinler ve organik beslenmek isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi. Güven, kafe hizmetinin yanı sıra glutensiz un, tarhana, mantı, kuruyemiş, çikolata, organik vegan ve sos çeşitleri gibi birçok ürün sunduklarını ifade etti.