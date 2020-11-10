Paralarınız devredilecek! Bankada paranız varsa aman dikkat! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası...

Bankaların 2006 yılından beri işleme koyduğu uygulama olan zaman aşımına uğrayan hesaplar bu yılda askıya çıkarıldı. Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesi birinci bendine göre,Bankalar bünyelerindeki kullanıcı hesaplarında hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar. 10 yıl boyunca işlem görmeyen hesapların zaman aşımına uğraması sonrasında bankaların kendi sayfaları başta olmak üzere TMSF,TBB ve TKB sayfalarında online olarak sorgulanabilmektedir. Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur. Hesapta bulunan para için başvuru yapılmadığı takdirde TMSF'ye devrinin gerçekleşeceğini bildirmekle yükümlüdür. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 YILI ZİRAAT BANKASI ZAMAN AŞIMI AÇIKLAMASI
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARA NE OLUYOR?
Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT NASIL GERİ ALINIR?
Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur. Hesapta bulunan para için başvuru yapılmadığı takdirde TMSF'ye devrinin gerçekleşeceğini bildirmekle yükümlüdür. Ancak ilgili mevduat 50 TL altındaysa bankalar Şubat ayından itibaren kendi internet sitelerinde bu hesapları ilan etmek zorundadır. Ek olarak, tirajı en yüksek iki gazeteye de kendi internet sitesinde listelerin bulunduğunu ve hak sahiplerinin kontrol etmesi gerektiğini açıklayan bir ilan verir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eş zamanlı olarak ayrıca TMSF'ye gönderilir.
HESAPLARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADAR ?
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesi gereği 10 yıl süre ile işlem görmeyen kullanıcı hesap numaraları yasa gereği zaman aşımına uğraması yönünde karar verilmiştir.
10 yıl boyunca işlem görmeyen hesapların zaman aşımına uğraması sonrasında bankaların kendi sayfaları başta olmak üzere TMSF,TBB ve TKB sayfalarında online olarak sorgulanabilmektedir.
PARA TMSF'YE DEVREDİLİYOR
Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.