Paralarınız devredilecek! Bankada paranız varsa aman dikkat! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası...

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARA NE OLUYOR?

Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

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