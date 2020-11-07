Üreticiye 23 milyar TL

Üreticilere destekler 2021'de artarak devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici destekleri ile ilgili, "Son 2 yılda desteklerimizi yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2018'den Ekim 2020'ye kadar toplamda 50 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021'de ise üreticilerimize 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vermiş olacağız" dedi. Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke konumunda olduğunu anlatan Pakdemirli, 2019'da 193 ülkeye, bin 827 çeşit tarımsal ürününü 18 milyar dolara ihraç ettiklerini söyledi.

15 GÜNLÜK TAHMİN

Bu yıl 1.1 milyon gıda denetimi yapıldığının altını çizen Pakdemirli, "Taklit ve tağşiş yapan firmaları 5 kez kamuoyuna duyurduk. 1 Ocak'tan itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin verilmeyecektir. Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya, Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçilmiş olacaktır" diye konuştu. Pakdemirli, 7 güne kadar yayınlanan hava tahmini raporlarını ise 2021 sonunda 15 güne çıkaracaklarını vurguladı.

DESTEKLER BELİRLENDİ

Çiftçilere bu yıl için ödenecek destekler belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre;

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf için 27, çeltik, kütlü pamuk için 66, nohut, kuru fasulye, mercimek için 26, patates için 31, yağlık ayçiçeği, soya için 30, dane mısır için 29, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 21, zeytin ve diğer ürünler için 19 lira destek verilecek.

4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira destek ödenecek.

22 ilde doğan buzağılara ilave 100 lira destek verilecek.

Çoban istihdam desteği 5 bin lira olarak ödenecek.

Sertifikalı patates tohumu kullanana dekar başına 100 lira destek verilecek.