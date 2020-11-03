Memurlara 4 aylık enflasyon farkı zammı geliyor! Memur enflasyon farkı ne kadar?

Yıllık bazda artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 2.22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5.48 ile haberleşme ve yüzde 7.36 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 27.40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15.60 ile sağlık oldu.

Aylık bazda azalan diğer ana grup ise yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev eşyası oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.00 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.18 artış gerçekleşti.