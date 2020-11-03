Memurlara 4 aylık enflasyon farkı zammı geliyor! Memur enflasyon farkı ne kadar?

Memur enflasyon farkı ne kadar? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memurlara 4 aylık enflasyon farkı yolda! Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Yıl sonuna kadar TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması durumunda memurlara enflasyon farkı ödenecek. Şu anki verilere göre TÜFE yıllık yüzde 4'ü aşıyor. Bu durumda memur maaş zammı olabilecek. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar?
MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?
İkinci 6 ay için Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 Ağustos'ta yüzde 0,86, Eylül'de yüzde 0,97, Ekim'de de yüzde 2,13 arttı.
Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı.
Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 4.61 olarak gerçekleşirken memurlara yüzde 0.61 oranında enflasyon zammı kesinleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da bu orana eklenerek kesin rakam hesaplanmış olacak.
ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR?
a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89'a çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 10 aylık akrtış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.
Ekim'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 324 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.
Yıllık bazda artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 2.22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5.48 ile haberleşme ve yüzde 7.36 ile eğitim oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 27.40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15.60 ile sağlık oldu.
Aylık bazda azalan diğer ana grup ise yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev eşyası oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.00 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.18 artış gerçekleşti.