BES tasarrufun lideri’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Otomatik Katılım dahil edildiğinde yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 156 milyar liralık fon tutarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 18'inci yılında Türkiye'nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti. Pandemi sonrası insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladığını aktaran Ayhan Sincek, BES'in gelişmiş teknolojik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve dijital çözümleriyle Türkiye'nin gelişiminde anahtar olduğunun altını çizdi. BES'in artık rüştünü ispatladığını söyleyen Sincek, "125 binin üzerinde katılımcı, kısa dönemli iniş çıkışlara bakmadan emeklilik günlerine odaklanarak şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor. Tek emekli aylığının aynı yaşam standartlarını sürdürmeye yetmeyeceği bir dünyada SGK'nın yanına destek olarak kurulan BES, bugün artık sosyal güvenliğimizin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelmiştir" dedi.

'BES EN GÜVENLİ LİMAN'

Sincek sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi gerçeğiyle karşılaştığımızda geleceğe hazırlık yapmanın önemini daha iyi anladık. Kurumsallaşmış yapısı ve denetleme mekanizmalarıyla katılımcıların haklarının her açıdan güvence altına alındığı bir sistem olan BES en güvenli ve getirisi en yüksek opsiyon. Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetlenen BES şirketlerinin faaliyetleri, buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyorlar."