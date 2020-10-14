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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 Gazete
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    Pandemi ile birlikte bayiliği yeniden gözde oldu. Az sermaye ile bol elde etmek isteyenler bu işe yöneldi. Bir su bayiliği açmanın maliyeti 20 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor...

    Su gibi kazanç

    Türkiye, zengini ülkeler arasında olmasına rağmen için şişelenmiş yoğun olarak tercih ediyor. bu da ticari alanda kendine önemli bir yer edinmesini sağlıyor. Para dergisinin haberine göre; özellikle büyük şehirlerde çok önemli hale gelen su tüketimi, beraberinde su bayiliklerinin de bu şehirlerde hızla artmasına neden oldu. Bir dönem çok moda olan su bayiliği pandemi nedeniyle son dönemde yeniden gözde hale geldi. Açılan su bayileri, telefonla sipariş alarak, hizmeti müşterinin ayağına götürüyor. Özellikle büyük damacana siparişleri için, müşteriler bu yöntemi oldukça benimsemiş durumda. Diğer sektörlere göre yatırımı daha az maliyetli olan bu işletmelere talep geçtikçe artıyor.

    BAYİLİK VEREN SU FİRMALARI
    Abant Su Akçapınar Su Atlantis Su Aytaç Akyudum Su Bahçesaray Su Billur Su Çene Su Damla Su Dinç Su Dinçer Çataltepe Su Doyum Su Elmacık Su Erikli Su Florist Su Gümüş Su Gür Doğal Kaynak Su Gürpınar Su Hamidiye Su Hayat Su Hisar Su Kardelen Su Kirazlıyayla Doğal Kaynak Su Mecidiye Su Mispak Su Munzur Su Nestle Su Ocaliptus Su Pınar Su Saka Su Seğmenler Su Selen Su Sırma Su Sultan Su Tekir Su Ulupınar Su

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