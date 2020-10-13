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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 Gazete
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    27 bin kişinin şifresi çalındı

    'ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili başlatılan resmi incelemeler devam ederken, veri ihlalinden şu ana kadar 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.

    27 bin kişinin şifresi çalındı
    Vatan Bilgisayar'ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili başlatılan resmi incelemeler devam ederken, veri ihlalinden şu ana kadar 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.

    Şirketten Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bildirimde, ihlalin 5 Ekim saat 01.30'da gerçekleştiği, bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 5 Ekim saat 17.04'te tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www. vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu kaydedildi.
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    Haberler Ekonomi 27 bin kişinin şifresi çalındı