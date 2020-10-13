27 bin kişinin şifresi çalındı

'ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili başlatılan resmi incelemeler devam ederken, veri ihlalinden şu ana kadarvatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bildirimde, ihlalin 5 Ekim saat 01.30'da gerçekleştiği, bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 5 Ekim saat 17.04'te tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www. vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu kaydedildi.