Ev kadınına 4 ayrı destek





Ayrıca son çıkan düzenleme ile 1 yıllık brüt asgari ücret tutarını (2020 yılı için 35 bin 316 lira) geçmemek kaydıyla internetten satış yapanlar da vergiden muaf oluyor. Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık 847,58 lira. Bu şekilde hem sağlık hizmeti, hem de emeklilik yolu açılıyor.







BELGE ALMAK ÜCRETSİZ

Esnaf Muafiyet Belgesi, vergi dairelerinden alınıyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorunda. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.