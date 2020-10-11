Ev kadınına 4 ayrı destek

Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. Evlerde üretim yapıp satan kadınlar, 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor. Böylece hem esnaf olup hem de vergiden muaf oluyorlar. Evde üreten kadınlar, vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.
Ayrıca son çıkan düzenleme ile 1 yıllık brüt asgari ücret tutarını (2020 yılı için 35 bin 316 lira) geçmemek kaydıyla internetten satış yapanlar da vergiden muaf oluyor. Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık 847,58 lira. Bu şekilde hem sağlık hizmeti, hem de emeklilik yolu açılıyor.
BELGE ALMAK ÜCRETSİZ
Esnaf Muafiyet Belgesi, vergi dairelerinden alınıyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorunda. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.