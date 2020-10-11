



YARIM MİLYON

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 1 milyon 86 binden 486 bin kişiye indi. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yüzde 53.5 azalarak 278 bin kişiye, bireysel kredi borcunu ödemediği için takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 59.2 azalarak 3020 bini düştü.