Pandemi döneminde ekonomiye destekleyici yönde atılan adımlarla sağlanan kredi genişlemesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip sürelerini 180 güne çıkarması, bireysel kredilerde takibe düşenlerin sayısını, son yılların en düşük seviyesine çekti.
YARIM MİLYON
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 1 milyon 86 binden 486 bin kişiye indi. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yüzde 53.5 azalarak 278 bin kişiye, bireysel kredi borcunu ödemediği için takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 59.2 azalarak 3020 bini düştü.
799.1 MİLYAR TL
TBB verilerine göre, bankaların 2019'un ağustos ayında 535.6 milyar TL olan nakdi bireysel kredi hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 49 artarak 799.1 milyar liraya ulaştı.