Otomotiv 750 bin adede koşuyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, pazarın bundan sonraki dönemde daha iyi olacağı yönündeki görüşlerini koruduklarını belirterek, "Bu yılın, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, Eylül'de 90 bin 619 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını, yılın 9 ayında toplamda 493 bin 621 adetlik satışla yüzde 75.47 büyüme olduğunu kaydetti.