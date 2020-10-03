Bankalardan 120 milyar TL

Türk bankacılık sektörü, Temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 121 milyar 832 milyon liraya çıktı. Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için çiftçilere ve firmalara ön ödemesiz, hasatta ödeme ve esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye işyerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.