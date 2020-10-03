Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    120 milyar TL

    Türk , Temmuz sonu itibarıyla alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artırdı.

    Bankalardan 120 milyar TL

    Türk , Temmuz sonu itibarıyla alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 121 milyar 832 milyon liraya çıktı. Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için çiftçilere ve firmalara ön ödemesiz, hasatta ödeme ve esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye işyerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bankalardan 120 milyar TL