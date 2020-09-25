



İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ihtiyaca göre uzatılacak.



Geliri düşük olan vatandaşa 1.000 liralık destek sürecek.



Prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti Aralık'tan sonra da verilecek.







Yeni sürüm istihdam paketi esnek çalışmayla Ekim'de Meclis'e gelecek.



İstihdam paketiyle 50 yaş üstüne ve gençlere işte fırsat kapısı açılacak.



Kısa çalışma dönemi için borçlanma, vergi-prime yapılandırma masaya yatırılacak.







ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE DESTEK

"Yaklaşık 3 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınına Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından aylık 1.000'er lira ödeme yapılıyor. Bugüne kadar 6 ödeme ile toplam 17 milyon 898 milyon lira hesaplarına yatırıldı. Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paraların yüzde 90'ı da dağıtıldı."