Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında devreye alınan 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar ise e-Devlet bin lira pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İlk iki fazda milyonlarca haneye 1.000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İlk iki fazdan faydalanan vatandaşlar üçüncü faz ödemeler için başvuru yapamıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar

E-DEVLET BİN LİRA PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN