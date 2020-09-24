İhtiyacı olan ailelere devlet karşılıksız 1.000 TL ödüyor. Bu parayı almak için e-Devlet'ten başvurmak yeterli oluyor.
●Destek kimlere veriliyor?
Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.
● Kimler yararlanamıyor?
Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR işsizlik ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği alanlar.
● Başvuru için hangi belgeler gerekli?
Bir belgeye gerek bulunmuyor. e-Devlet'ten ilgili bölüme girerek sorulan sorulara cevap verdiğinizde başvurunuz da tamamlanmış oluyor.
● Başvuru sırasında hangi bilgiler isteniyor?
Başvuru sahibinin çalışıp çalışmadığı, evinin kira gideri, son doğalgaz, elektrik ve su faturaları, aylık gelirinin ne kadar olduğu soruluyor.
● Para hemen ödeniyor mu?
Yetkili makamlar sizin verdiğiniz bilgileri hızlı bir biçimde değerlendirerek sonuçlandırdıktan sonra para ödeniyor.
● Destek nasıl ödeniyor?
Destek ödemeleri PTT ve bankalar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Dışarı çıkamayacak durumda olanlara ise kamu görevlileri evlerinde ödeme yapıyor.