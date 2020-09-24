Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    İhtiyacı olana karşılıksız 1.000 TL: ’ten başvurmak yeterli

    İhtiyacı olan ailelere devlet karşılıksız 1.000 TL ödüyor. Bu parayı almak için ’ten başvurmak yeterli oluyor. Gerekli şartları taşıyanlara ödeme hemen yapılıyor...



    İhtiyacı olan ailelere devlet karşılıksız 1.000 TL ödüyor. Bu parayı almak için e-Devlet'ten başvurmak yeterli oluyor.

    ●Destek kimlere veriliyor?
    Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.



    ● Kimler yararlanamıyor?
    Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR işsizlik ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği alanlar.



    ● Başvuru için hangi belgeler gerekli?
    Bir belgeye gerek bulunmuyor. e-Devlet'ten ilgili bölüme girerek sorulan sorulara cevap verdiğinizde başvurunuz da tamamlanmış oluyor.

    ● Başvuru sırasında hangi bilgiler isteniyor?
    Başvuru sahibinin çalışıp çalışmadığı, evinin kira gideri, son doğalgaz, elektrik ve su faturaları, aylık gelirinin ne kadar olduğu soruluyor.



    ● Para hemen ödeniyor mu?
    Yetkili makamlar sizin verdiğiniz bilgileri hızlı bir biçimde değerlendirerek sonuçlandırdıktan sonra para ödeniyor.

    ● Destek nasıl ödeniyor?
    Destek ödemeleri PTT ve bankalar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Dışarı çıkamayacak durumda olanlara ise kamu görevlileri evlerinde ödeme yapıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İhtiyacı olana karşılıksız 1.000 TL: e-Devlet’ten başvurmak yeterli
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri