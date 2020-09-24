



● Başvuru için hangi belgeler gerekli?

Bir belgeye gerek bulunmuyor. e-Devlet'ten ilgili bölüme girerek sorulan sorulara cevap verdiğinizde başvurunuz da tamamlanmış oluyor.



● Başvuru sırasında hangi bilgiler isteniyor?

Başvuru sahibinin çalışıp çalışmadığı, evinin kira gideri, son doğalgaz, elektrik ve su faturaları, aylık gelirinin ne kadar olduğu soruluyor.