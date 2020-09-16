Emeklilik fonları tüm yatırım araçlarını geçti

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz BES tarafındaki katılımcıların altın fonu tercihinin sektöre olan katkısını değerlendirdi. Pandemi süreciyle altın fonlarının daha çok tercih edildiğini belirten Sincek, "Geleneksel altın alıcısı da BES'in altın fonlarını keşfetti. Bunun önemli bir kesimi de faizsiz altın fonlarını seçiyor. Yılbaşından 19 Ağustos'a kadar olan sürede yüzde 57 getiri sağlayan altın fonlarının; faizsiz fonlar içinde ağırlığı yüzde 53 iken, altın fonlarının konvansiyonel taraftaki ağırlığının oranı ise yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Getirileri faizsiz fonlar ve konvansiyonel fonlar olarak ayrıştırdığımızda ise faizsiz fonların ağırlıklı getirisinin yaklaşık yüzde 42 seviyesinde, konvansiyonel fonların ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi. Faizsiz taraftaki yoğun talep ve yüksek getirinin, sektörün tüm fon birikimlerine katkı sağladığını anlatan Sincek, şöyle konuştu: "Fon getirilerine yılbaşından bugüne OKS fonları dahil olarak baktığımızda sektördeki tüm emeklilik fonlarının yüzde 15 oranında bir fon büyüklükleriyle ağırlıklandırılmış getiri sağladığını görüyoruz. 7 aylık enflasyonun yüzde 6.7 seviyesinde gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda, emeklilik sektörüne yatırım yapanların enflasyonun 2 katından fazla değer kazancına ulaştıklarını görüyoruz."