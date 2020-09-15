Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu yıl tarımsal desteği 22 milyar liraya çıkardık. Bugün itibariyle 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı" dedi. Türkiye'nin 55.1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa'da birinci, 18.7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını anlatan Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17'inci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz" şeklinde konuştu.