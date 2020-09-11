Veliye dijital fatura

Çocuğunu özel okulda okutan velilerin sorunları bitmek bilmiyor. Veliler uzaktan eğitim nedeniyle para iadesi beklerken, ek faturayla karşılaştı. Özel okullar, velilerden, 'uzaktan eğitim' parası almaya başladı. Uzaktan eğitim portalı için velilerden yıllık ücret isteniyor. Bazı okullar bunu 4 bin-4 bin 500 liraya varan kitap fiyatının içine dahil ederken, bazıları da ayrıca istiyor. Velilerden tepki yağıyor.

Özel okul indirim yapmadığı gibi, kitap parasına ilave dijital platform adıyla para aldı. Ne yapmamız gerekiyor?

Okullar denetlensin, veliye dijital kitap ve materyaller ayrı ayrı fiyatlandırılarak sunulsun. Kitap kolisi paketi fahiş fiyatlarla zorla aldırılıyor.

Okulun kitap listesinde laboratuvar materyalleri var ve yaklaşık bin lira. Uzaktan eğitimde kullanılmayacak. Bunlar için neden bedel alınıyor?

BU KADARINA DA PES!

Özel okul velileri, uzaktan eğitime para iadesi beklerken, ek faturayla karşılaştı. Uzaktan eğitim portalının parası da velilerden isteniyor.