Yerli otoya indirim, ithale artış

Cumhurbaşkanı kararı ile cari açığı olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken; yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi bekleniyor. 1600 cc'nin altındaki otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 70 bin liradan 85 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için de 120 bin liradan 130 bin liraya çıkarılırken; motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan 80'e yükseltildi. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan 150'ye çıkarıldı.
● Satış fiyatı 19 bin 970 liradan az olanlarda değişiklik olmayacak.
● Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liraya çıkmasıyla fiyatı 119 bin 970-150 bin 450 lira arasında olan otomobillerde 4 bin 130-5 bin 15 lira arası fiyat düşüşü hesaplanıyor.
● Yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liraya çıkmasıyla, fiyatı 212 bin 400- 245 bin 440 lira olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150-15 bin 340 lira arasında inmesi öngörülüyor.
● Motor silindir hacmi 1600 cm3'ten az, vergili fiyatı 245 bin 440 liradan çok, neredeyse tamamı ithal olan otolarda % 12.5 artış bekleniyor.
● Satış fiyatı 19 bin 970 liradan az olanlarda değişiklik olmayacak.
● Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liraya çıkmasıyla fiyatı 119 bin 970-150 bin 450 lira arasında olan otomobillerde 4 bin 130-5 bin 15 lira arası fiyat düşüşü hesaplanıyor.
● Yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liraya çıkmasıyla, fiyatı 212 bin 400- 245 bin 440 lira olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150-15 bin 340 lira arasında inmesi öngörülüyor.
● Motor silindir hacmi 1600 cm3'ten az, vergili fiyatı 245 bin 440 liradan çok, neredeyse tamamı ithal olan otolarda % 12.5 artış bekleniyor.