banka larının destekleri ve kampanyalar konut satışlarında rekor getirdi. Temmuz'da, bir önceki aya göre, geçen yılın aynı ayına göreartışlakonut satıldı. Böylece tüm zamanların en yüksek satış rakamına imza atıldı. İpotekli konut satışları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göreartarak 130 bin 721'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut ve yüzde 18.4 payla ilk sırada yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göreyükselerek 67 bin 937'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. İlk satışlarda10 bin 429 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 6 bin 355 konut satışıyla, 4 bin 524 konut satışıylatakip etti. İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göreartarak 161 bin 420 olarak gerçekleşti.Verileri değerlendireninşaat sektörünündiğer sektörler açısındanönemine dikkati çekerek, şöylekonuştu: "250 alt sektörüharekete geçiren inşaat sektörühareketlenmeye devam ediyor.Konut satışları Temmuz'da tümzamanların en iyi rakamlarınaulaşarakVatandaşlarımızın ev sahibi olmasınoktasında kamu bankalarımızınpayı büyük. Bankalarımızateşekkür ediyorum."



KÜRESEL KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi. Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanların, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izlediğini belirten Albayrak, şöyle konuştu:

hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarıGelişmekte olan ülkelerdeolan bu rakam;olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamlarıTürkiye hane halkı ve kamu borçluluğu konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasladurumdadır."