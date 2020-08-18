Kamu bankalarının destekleri ve kampanyalar konut satışlarında rekor getirdi. Temmuz'da, bir önceki aya göre yüzde 20.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artışla 229 bin 357 konut satıldı. Böylece tüm zamanların en yüksek satış rakamına imza atıldı. İpotekli konut satışları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900.6 artarak 130 bin 721'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut ve yüzde 18.4 payla ilk sırada yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 yükselerek 67 bin 937'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 6 bin 355 konut satışıyla Ankara, 4 bin 524 konut satışıyla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 161 bin 420 olarak gerçekleşti.
250 SEKTÖRÜ ETKİLİYOR
Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."
KÜRESEL KRİZDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi. Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanların, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izlediğini belirten Albayrak, şöyle konuştu:
"Türkiye'de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı bin 291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam; 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir. Türkiye hane halkı ve kamu borçluluğu konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır."