İş yerlerine kısa çalışma desteği

İstihdamı destekleyen adımlar normalleşme sürecinde de devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre,



● Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık'a kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.







● Özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananlar çalıştıkları iş yerine dönerse işçi başına aylık 868,19 lira prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.



● COVİD-19 gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.