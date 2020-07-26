Kimler faydalanabilir?

Başvuru tarihi itibariyle, 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.



*Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Girişimci Kredisi kullanan müşterilerimiz, 6 ay boyunca şubelerimiz kanalıyla yapacakları hesaptan yapacakları havale işlemleri ve tahsile alınan çeklerine %50 oranında masraf indirimi uygulanacak olup, 6 ay boyunca hesap işletim ücreti alınmayacaktır.



Ayrıca, girişimcilere, işyeri sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigorta ürünleri ve KOBİ-Esnaf Emeklilik Planı sigorta ürünlerimiz uygun şartlarla sunulmaktadır.