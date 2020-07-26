Hafta sonu güncel döviz kurlarındaki son durumu merak edenler özellikle "Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 6,84 - 6,85 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8437'den tamamladı. Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bıraktığını hatırlatarak, bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti. Peki, 26 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurlarında son durum. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1627 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1616'dan işlem görüyor. Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bıraktığını hatırlatarak, bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.
Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olacağını ifade eden uzmanlar, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin izleneceğini dile getirdi.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,86 dar bandının takip edileceğini kaydetti.
DOLAR VE ALTINDA SON DURUM
Dolar/TL cephesindeki 6.85'lik istikrarlı gidişat devam ediyor. Euro 7.95 bandını zorlarken altın fiyatlarındaki artış ise devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.16'lara çıkarken TL cephesinde haftanın son günü olan 24 Temmuz'da da 6.85'lik istikrarlı gidişat sürüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 düşerek 12.863 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 azalışla 6.124 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.298 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 4.956 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 20.164 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1605, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2730 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin risk iştahını olumsuz etkilediğini, ABD ve Asya endekslerinde gözlemlenen satış ağırlıklı seyrin Avrupa borsalarına da etkili olduğunu belirtti.
Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNLERİ
2020-2021 yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan tahminler ve detaylar için haberimizin devamına bakabilirsiniz. Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerine yer verildi. Her ay yayımlanan beklenti anketinin bu ayki tahminlerine bakıldığında dolar ile enflasyon tahminlerinin yükseldiğine yer verildi.
2020 VE 2021 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası tarafından yayımlanan enflasyon tahmini duyurusu şu şekilde:
"Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,22 olmuştur.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 olmuştur."
2020 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,5 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 31,1 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,9 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir
2020 VE 2021 YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ
Merkez Bankası, enflasyonda olduğu gibi dolar kurunda da yıl sonu tahminlerinde bir miktar artışa gitti. Daha önceki anket döneminde dolar kurunun 6.99 olacağı bildirilirken yeni açıklamada dolar kurunun 2020 yıl sonunda 7,02 olacağına yer verildi. Açıklamada, "Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,22 TL iken, bu anket döneminde 7,26 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi.